Útravaló – 2023. április 29., Sienai Szent Katalin, szűz és egyháztanító, Európa társvédőszentje

Ma Sienai Szent Katalin szűz és egyháztanítónak, Európa társvédőszentjének ünnepe van. Olyan korban élt, amikor az Egyházat több baj is gyötörte. A pápa idegenben, Avignonban élt, a Szentföldet a törökök pusztították, s az Egyházban is sok szomorú visszaélés, szakadás, vita volt. És akkor az Úristen kiválasztott egy egyszerű, tanulatlan leányt, aki elérte, hogy a pápa visszatérjen Rómába, aki betegeket gyógyított, komoly diplomáciai feladatokat látott el, reformokat kezdett, kiérdemelve az egyháztanítói címet. Rá is vonatkozhatnak az Úr Jézus szavai: „Dicsőítelek, Atyám, hogy az okosak és bölcsek elől elrejtetted ezeket, és a kicsinyeknek kinyilatkoztattad.” „Boldog az a kor, amikor a legnagyobb tudósok is mernek ilyen kicsinyek lenni!” (Jean Guitton)

