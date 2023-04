Útravaló – 2023. április 4., nagykedd

Az Úr szolgájáról szóló második énekben Izajás Isten szavait írja le, melyeket a szolgának mondott: „Nézd, a nemzetek világosságává tettelek, hogy üdvösségem eljusson a föld határáig.” Az utolsó vacsorán, amikor Júdás eltávozott, hogy elárulja Jézust, János csak ennyit mondott: „Éjszaka volt.” Valóban, éjjel történt ez, de János az éjszakai sötétséggel még többet is akart mondani: éjszaka volt Júdás lelkében is. A bűn sötétsége. És Jézus éppen szenvedésével, kereszthalálával hozta el a sötétséget legyőző világosságot. Júdás távozása után ezt mondta Jézus: „Most dicsőült meg az Emberfia, s az Isten is megdicsőült benne.” Ahogy a János-prológusban olvashatjuk: „Az Ige volt az igazi világosság, amely minden embert megvilágosít.” Szent Pál nekünk is mondja: „Éljetek úgy, mint a világosság fiai” (Ef 5,8).

