Útravaló – 2023. augusztus 2.

A mennyek országáról mondott hasonlatok azoknak jelentenek sokat, akik életük során keresnek valamit. Nem csak sodródnak, nem csak beletörődnek a helyzetükbe, hanem igyekeznek látni, érezni, tapasztalni. Akik végül rátaláltak valami lényegesre, valamire, amire már nem is számítottak. Amit már nem is reméltek, egyszerre bekövetkezett. Akkor tudjuk meg, abban a pillanatban, amikor csoda történik, hogy ezért volt érdemes élni, ezért a pillanatért. Az öreg Simeon – már vakon – így talált rá a világ világosságára. Így tartotta a kezében a kisdedet, emelte föl, mint a pap az ostyát, a bort a kehelyben: most fogadd el! Ekkor lesz világos mindnyájunk számára, hogy mennyit érünk azzal, és mennyit anélkül.

Magyar Kurír