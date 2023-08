Útravaló – 2023. augusztus 5.

Heródes teljes skizofréniában él, meghasonlik önmagával, és azzal is, amit tesz. Keresztelő Jánosnak fejét véteti, most pedig azt állítja róla, hogy feltámadt a halálból. Nehéz nyomon követni ezt az embert. Egyszerűbb egy ímmel-ámmal kivégzett halott feltámadását feltételeznie, mint szembesülnie azzal, hogy Jánosnak követője akadt, és egy újabb prófétával is számolnia kell. Az első esetben talán még Heródiásnak is szemére vethetné a dolgot – na, látod?! Nyilván könnyebb volna egy képtelen feltámadást vizionálni, mint szembenézni a valósággal, azzal, hogy egy másik próféta lépett János helyébe. Egy újabb prófétában újabb ellenfele támad, a régit már úgyahogy ismeri. Mikor lesz így vége ennek?

