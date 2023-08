Útravaló – 2023. augusztus 7.

Keresztelő János halála vonatkozási pont lett nemcsak Heródes, hanem Jézus számára is. Kissé távolabb húzódik Jeruzsálemtől, még nem akarja ellenségei kezére adni magát. Akad még tennivalója a barátaival is, meg kell erősítenie őket, és megalapítania a közösséget, amelynek tagjai továbbviszik majd az ügyet, amiért ő meghal. A legjobb és legbiztosabb csapatépítés az, ha enni adsz az embereknek. A kenyér testi és szellemi értelemben is a közösség legfőbb alapja. Eszköz arra, hogy az emberek elköteleződjenek. Önmagában is megvan a maga szakralitása. A kenyér a pogányok eucharisztiája, ha pedig megtérnek, a megáldott és megtört kenyér mennyei kenyér lesz, az örök élet kenyere mindnyájunk számára.

