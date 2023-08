Útravaló – 2023. augusztus 8.

Két tengeri vihart ismerünk. Az egyiket Jézus lecsendesíti, még mielőtt átcsapnának a hullámok a hajó fölött, a másikból kimenti Pétert. A hullámok elbizonytalanítanak, akkor is, ha magunk keltettük őket, s akkor is, ha mások. Ezért emeli fel szavát Ferenc pápa a menekültekért, akiket a tenger hullámai elnyelnek, mielőtt partot érnének. Akkor is rászorulnak a megmentésre, ha maguktól indultak útnak, s akkor is, ha mások beszélik vagy kényszerítik rá őket. Péter is kísértésbe esik: Uram, ha te vagy, parancsold meg, hogy hozzád menjek a vízen! A sátán eljátszotta már ezt Jézussal is: Ha te vagy az Isten fia, mondd, hogy ezek a kövek váljanak kenyérré, vesd le magad innen, szállj le a keresztről!

