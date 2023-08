Útravaló – 2023. augusztus 9.

Blaise Pascal elmélkedése a Gondolatokban – Jézus szenvedéséről a Getszemáni-kertben és azt megelőzően az utolsó vacsorán – megrendítő. Pascal is említi, amit most az evangéliumban olvasunk: senkinek nincs nagyobb szeretete annál, mint aki életét adja a barátaiért. Ezt mondja Jézus, de azért örült volna, ha barátai elhiszik ezt neki anélkül, hogy be kellett volna bizonyítania. Nem hitték el. Később, amikor megtörtént, még akkor is nehezen. Valljuk meg őszintén: nem csak az apostolok, de bárki ember kételkedve áll azelőtt, hogy létezik a másokért való teljes önfeláldozás, szeretetből. Jézus áldozata ilyen, de ilyen a Keresztről nevezett Terézia Benedikta nővéré is, aki ezen a napon lett vértanú Auschwitzban.

Magyar Kurír