Útravaló – 2023. december 11.

Advent második hétfőjének introitusában újból megszólal az első adventi hétköznapon felhangzott prófétai szakasz: ne féljünk, mert jön az Üdvözítő. Az első hét lelkesedése után ilyenkor gyakran előkerül az elbizonytalanodás, mert megijedünk magunktól: nem minden úgy sikerült, ahogy gondoltuk, talán kudarcot is vallottunk. E bizonytalanság közepette jön elénk bátorítólag Krisztus: Ne féljetek! Miközben nektek küzdenetek kell azért, hogy kaput nyissatok nekem és helyet készítsetek számomra, én sem vagyok tétlen. Én is készülök a veletek való találkozásra, alakítalak bennetek oly módon is, ahogy ti nem gondoljátok. Az Úr harcol értünk, hogy messzeségeinket uralma alá vegye!

Magyar Kurír