Útravaló – 2023. december 4.

Jeremiás és Izajás próféta szavai az introitusban ma így szólnak: a messzi földeken az Istent nem ismerő népeknek is hirdetni kell: Ne féljetek! Szent II. János Pál pápa ezt így fűzte tovább: „Nyissátok meg, sőt tárjátok ki Krisztus előtt a kapukat!” Mi az, ami nálad még Krisztustól távol tartott terület? Az a te barlangistállód, ahol az Úr ma is megszületne. A barlang ugyanis a bűn, az Isten nélküli világ szimbóluma. Mária méhe után ez lesz a közénk érkező Megváltó első, feltámadása előtt pedig az utolsó lakhelye, amit ő, a Templom, jelenlétével szentéllyé alakít át. Nálad is, ha odaengeded. Ennek szép példája az evangéliumi százados története.

