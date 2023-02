Útravaló – 2023. február 17.

Nem provokáció, nem is kivagyiság ez, hanem Jézus követésének radikális módját és járható – de nem könnyű – útját mutatja meg az Úr. Ezt az utat önmegtagadásnak hívják. Ezen az úton kiváló eligazítónk van, a Lélek vigyázza minden léptünket. Az Atya, mint egy jó túránál, elindít bennünket, s ő vár a célban is. Kiválóak a versenytársak: a szentek, élükön a Boldogságos Szűzzel. A legjobb edző és versenytárs Jézus. De nem is igazi verseny ez, hiszen nem hirdetnek győztest. Ugyanis mindenki a saját tempóját tartva halad előre vagy pihen meg, hogy erőt gyűjtsön. Egy út van. Ezt át lehet ugrani, a vízeséseket ki lehet kerülni. Egyet nem lehet: nem elindulni. Eleve vesztes, aki nem indul el.

