Útravaló – 2023. február 2., Urunk bemutatása, Gyertyaszentelő Boldogasszony

Gyertyaszentelő Boldogasszony (latinul: purificatio Beatae Mariae Virginis, praesentatio Domini) napján, a mai napon Urunk bemutatását ünnepeljük (vö. Lk 2,22–32). A fénylő gyertya már az ókeresztény Egyházban is Krisztus jelképe volt. Az Úr Jézus bemutatásának emlékezetére Jeruzsálemben már az ókeresztény korban gyertyás körmenetet tartottak, Rómában pedig a Simeon és a kisded Jézus találkozására utaló hüpapante (találkozás) néven ismerték az ünnepet. Az epifánia kifejezés is ebből a szóból származik. A 10. századtól egyre inkább Mária tisztulását emelik ki, és erről nevezik el az ünnepet (purificatio). 1960 óta ismét az Úr ünnepeként, bemutatásaként tartjuk számon ezt a napot. Szent II. János Pál pápa rendelkezésének köszönhetően pedig ez a szerzetesek és szerzetesjelöltek emléknapja is.

Magyar Kurír