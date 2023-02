Útravaló – 2023. február 4.

Érdekes helyzet lehetett a tizenkettő hazatérése, miután elvégeztek valamit abból a munkából, amire a megbízatásuk szólt. Jézus azonban lecsitítja őket. Nyugi, nyugi! Béke van! Csak egy kicsit maradjatok csendben! S ahogy a kiválasztásukkor is magához hívta, most is félrevonja őket, és jelenlétével ajándékozza meg a társaság tagjait. Az egyedüllét nem mást jelentett, mint hogy időt adtak egymásnak a Jézussal való személyes találkozásra. Amíg a társammal megbeszéli az eseményeket, addig mi imádsággal tartjuk a gerendát. Még mielőtt felsorolják a gondjaikat, azelőtt „a minden ügyek felelősének”, a Mesternek tartoznak beszámolással. A csend, a magány, a félrevonulás azt jelenti, hogy végre engedjük megszólalni őt.

Magyar Kurír