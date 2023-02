Útravaló – 2023. február 6.

Szent Márk megragadja az alkalmat, hogy egy rövid összegzéssel kerekítse le Jézus gyógyító tevékenységének egyes lépéseit. Nyelvészeti szempontból is érdekes eszközöket használ. Az 54–56. vers ismételt szövegeket közöl, melyek az evangélium más helyein is feltűnnek. A betegek odavitele emlékeztet a Mk 1,32-re. Az érintéssel való gyógyításról már szintén olvastunk a harmincnyolc éve beteg asszonnyal való találkozásakor. Jézus most sem fogja menekülőre, nem akar eltűnni a tömeg elől. Enged a görög szokásnak, miszerint a gyógyíthatatlan betegeket, illetve azokat, akiknek nem telt orvosra, kivitték a piactérre, hogy az arra járók vigasztalásban részesítsék őket. Így történt, hogy megérinthették a ruhája szegélyét. Ez a leírás azt a tényt hivatott bizonyítani, hogy Jézus egész működése az Isten titka, ami nem merül ki a csodás gyógyításokban, sem a kenyérszaporításokban, mert az ő küldetése másról – Isten országnak meghirdetéséről – szól.

