Útravaló – 2023. február 7.

A fokozott tisztálkodásnak nem csupán higiéniai okai voltak, hanem rituálisak is. A hívő muszlim ember a mai napig is aprólékosan megmosakszik az istentisztelet előtt. Levetett cipőit a bejáratnál hagyja, és semmihez, senkihez nem nyúl. A rituális mosakodás után még az orrát sem fújhatja ki. A farizeusok által képviselt szemlélet és gyakorlat ehhez közeli. A kifogásolnivaló egyrészt a törvények sorrendiségében van, másrészt pedig a lelkületben. Isten mindennek a tulajdonosa, ő birtokol mindent, és a hatalma is végtelen. Hányszor esik meg ma a keresztényekkel, hogy a parancsokat és az egyéni fogadalmakat betartják, és követik a szokásokat is, de a személyes Isten szeretete hiányzik belőlük!

