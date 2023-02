Útravaló – 2023. február 8.

Korunk embere rendkívül sok figyelmet és pénzt fordít a tisztaságra. Az egyéni higiénián túl közvetlen környezetének és távolabbi környékének tisztaságáról is gondoskodik. Az egyik ázsiai nagyhatalom az ipar fejlesztése mellett a legtöbb pénzt és energiát a környezeti károk felszámolására és a teremtett természet helyreállítására fordítja. Jó és helyes, amit tesznek. Csak a sorrendiséggel van a baj. Ahogyan a rituális kézmosásnak is csak akkor van értelme, ha Isten szívét hozza közelebb az emberhez, úgy a környezet szennyezésénél is van súlyosabb kategória: a bűn. Az embert a szívéből eredő bűnök teszik tisztátalanná, bármennyit moshatja is a kezeit. Egyedül Krisztus vére képes megtisztítani bennünket.

Magyar Kurír