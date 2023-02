Útravaló – 2023. február 9.

A Salamon király körül kialakult helyzetet jól írja le a Királyok első könyve: „Amikor Salamon király megöregedett, pogány származású feleségei idegen istenek szolgálatára csábították. Kedvére tett a többi pogány származású feleségének is, akik a maguk istenének gyújtottak tömjént, és mutattak be áldozatot.” (1Kir 11,4.8) Végül be is következik ezért a büntetés, ugyanis elvész a királyság jelentős része. Salamon tette Heródes királyt juttatja eszünkbe, aki Heródiás lányának táncával a vendégeit, Keresztelő János fejével pedig a csalfa aszszonyt akarta kiszolgálni. Salamon öregkorára elveszíti országa nagy részét, míg a Keresztelő lefejezése Isten országát készíti elő. Legyenek bármekkorák Salamon vétkei, legyen bár számtalan pogány asszony az udvarában, s ezek bármennyi tömjénáldozatot mutassanak is be, Isten országának terjedését nem állíthatják meg.

Magyar Kurír