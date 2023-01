Útravaló – 2023. január 11.

Milyen érdekes a mai evangéliumi szakasz is! „Mindenki téged keres” és „menjünk el máshová” – zajlik le a párbeszéd Jézus és a tanítványok között. Milyen egyszerű lenne Jézusnak maradnia, és fürdőznie a népszerűségben! Mennyi fáradozástól kímélné meg magát! De ő inkább másként dönt. Nem ragad meg a jóban, nem elégszik meg a pillanat varázsával, hanem útra kel. Nagy figyelmeztetés ez nekünk: életünk nemcsak a rosszban tud megragadni, hanem a jóban is. Az évek rutinja, a bevált gyakorlatok, imamódok, az ismerős és Istennek már megnyert arcok kényelmessé tehetnek bennünket, és benne ragadunk a jóban. Így könnyen szürkévé válhat a kezdetben színes és újszerű hang. Szent nyugtalanság legyen bennünk is, hogy ki tudjunk lépni a kényelemből, és krisztusi életet tudjunk élni, amelyben gondolunk a távoliakra, és mi is elindulunk feléjük!

