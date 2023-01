Útravaló – 2023. január 13.

Milyen szerencsés, akinek ilyen barátai vannak, vagy aki ilyen barát tud lenni! Milyen leleményes is a barátság: bontsuk ki a tetőt! Van-e még ilyen lelemény bennünk, hogy segítsünk barátunkon, ismerősünkön? A béna embernek pedig milyen bizalom és bátorság kell ehhez! Főleg, hogy még veszekedni is kezdenek a feje fölött: nem túl biztatóan állnak az ügyhöz a hivatalos emberek. Ők nem értékelik a leleményt, azt, ami szokatlan, bátor tett. A béna ember valamit azért érezhet belülről, és mégis meg mer mozdulni, s a szigorú vélemények ellenére is meggyógyul. Csodálatos dinamizmus van az egész jelenetben! Jézus jelenléte és ereje túllendít a hivatalos véleményeken, életre kelti bennünk a lebénult részeket is.

Magyar Kurír