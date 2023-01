Útravaló – 2023. január 20.

Agymosás, uniformizálás megy az Egyházban – hangzik el sokszor a vád. Elnézve papi, szerzetesi közösségeinket, a világi hívők közösségeit, imacsoportjait nem éppen ezt tapasztalom. Elnézve a kezdeteket s a Jézus által meghívott, kiválasztott tizenkettőt, nincs is semmi meglepő ebben. Hiszen van itt szikla, vannak a mennydörgés fiai, van zelóta – azaz buzgó –, sőt még áruló is. Színes társaság, színes egyéniségek. Ők lesznek a minta, és éppen ezért a legnagyobb remény hordozói is számunkra. Ha Jézus a középpont, akkor ez a színes társaság képes együtt maradni, valódi közösséggé lenni, s ütőképesen továbbadni a rábízrábízott üzenetet, és gyógyítóan hatni. Ha Jézus a középpont…

