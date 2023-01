Útravaló – 2023. január 30.

Különös és egyedi a mai evangéliumi rész: a figyelmes hallgató akár politikai áthallást is felfedezhet benne, s valami finom kis gúnyt, humort is. A megszállott ember érzékletes leírása megmutatja a baj nagyságát. Szinte Dávid és Góliát áll egymással szemben, amikor szóba elegyedik egymással Jézus és a megszállott. Egész nyugodt párbeszéd alakul ki közöttük, ami a római megszállás alatt élő zsidókban különös értelmet kaphat: egy légióval száll szembe Jézus puszta kézzel. És nem csak a légió pusztul el, hanem a gerázaiak isztátalan sertéskondája is méltó helyre kerül, s a választott nép földje is megtisztul így. De Jézus nem politizálni és rendet tenni akar. Inkább megnyugtat ezzel mindenkit: Isten és az Emberfia ura mindennek, de leginkább az egyes ember lelki üdve számít neki.

