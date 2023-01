Útravaló – 2023. január 4.

Keresztelő Szent János csodálatos alázattal mutat rá Krisztusra, megkockáztatva, hogy tanítványai elhagyják őt, és Jézus nyomába szegődnek. Milyen nagyszerű szabadság van a Keresztelőben! Tudja, hogy meddig terjed a küldetése, és azt is, hogy a tanítványai nem a tulajdonai, nem érte vannak mellette. Sokszor jó szándékú papok, tanárok, szülők is elfeledkeznek arról, miért is vannak mellettük tanítványok, gyermekek! Engedni kell őket továbbmenni Krisztushoz. Mert minden tanítvány életében eljön a pillanat, amikor már nem közvetítőkre van szüksége, hanem a személyes kapcsolatra Krisztussal, és ennek nem szabad az útjába állnunk! Csak így kaphatják meg igazi küldetésüket Krisztustól, és válhatnak ők is küldöttekké.

