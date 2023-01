Útravaló – 2023. január 5.

Karácsony ünnepét már jó ideje a szeretet ünnepeként tartjuk számon. Milyen jó, hogy Szent János levele ma keményen rávilágít a szeretet lényegére, ami nem csak a hozzátartozóknak, barátoknak szól, hanem sokkal több van benne! Jó szívvel ajánlom olvasásra, elmélkedésre C. S. Lewis A szeretet négy arca című könyvét. Ebben így ír: „Ha szeretsz, sebezhető vagy. Szeress bármit, és biztosra veheted, hogy megszakad a szíved, de legalábbis sebet kap. Ha érintetlenül meg akarod őrizni, ne add senkinek, még egy állatnak se! Óvatosan bugyoláld be mindenféle kis hóbortba és kedvtelésbe; gondosan kerülj minden kötődést; zárd be jól önzésed ládikójába – vagy koporsójába! De ott a koporsóban – ott a biztonságos sötét, fülledt éjszakában elváltozik majd. Nem törik össze, törhetetlen, áthatolhatatlan, megváltoztathatatlan szív lesz belőle.”

Magyar Kurír