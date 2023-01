Útravaló – 2023. január 9.

A Zsidóknak írt levél kezdősorai a velünk folyamatosan kapcsolatba lépni akaró Istent állítják elénk. A régieket a próféták által szólította meg, a végső időkben pedig saját Fiát küldte az örömhírrel. Végső idők vannak azóta is, de valahogy nem akarjuk meghallani a megtérésre való felszólítást. Pedig mennyi lehetőséget kapunk! Miben kellene megtérnünk? Egyáltalán, felvetődhet ez a kérdés? Még az Adoremust is olvasom naponta, gondolhatjuk. De vajon Isten országának hitében élek? Valóban jó polgára vagyok a Krisztus által meghirdetett országnak? Megvan-e bennem az a készség, amit az apostolok meghívásánál látunk? Az első szóra engedelmeskedni… A polgári lét egyfajta igényesség. Figyeljünk a lelki igényességünkre is, és akkor mi is sugárzó emberek leszünk, akik Istenhez tudunk vinni másokat!

