Útravaló – 2023. július 23., évközi 16. vasárnap

A válságok a végső időkre figyelmeztetnek. Nem csupán a felelőtlenül gazdálkodók hibáira, hiányosságaira irányítják rá a figyelmet, mindig napvilágra kerülnek a rendszer egészének a zavarai is. A mezőgazdasággal és különösen a növénytermesztéssel áll így a helyzet.

Ahány szem magot elvet a gazda, annyi bizonytalansági tényezővel kell szembenéznie. Ha nincs eső, kiég a növény, ha sokat esik, megrothad, ha süt a nap, megperzselődik, ha nem süt, nem érik meg a kalász, ha a betakarításkor esik, puha a talaj, és nem engedhetik rá a gépet, ha kemény a talaj, kipereg a szem. Szóval, még csak a szántóföldön vagyunk, és már ezerféle veszély fenyegeti a termést. Ha tovább kísérjük a sorsát: valahová ideiglenesen be kell tárolni. Újabb megpróbáltatás. S azután a véglegesnek tartott silókba halmozzák fel. Ha sok termett, lemegy az ára, ha kevés, akkor felkúszik. Fegyverré is tud válni a gabona. Ha megvonom egy országtól, akkor kitör az éhséglázadás, ha számolatlanul zúdítom a piacra, akkor a dömpingártól tönkremennek a helyi termelők, és megint csak lázadás lesz. A határidős szállításokról már ne is beszéljünk. Az rosszabb, mint egy tétre befutóra fogadott galoppderby vagy egy rulettjáték.

Jézus nem véletlenül beszél éppen a búzáról és a konkolyról, amikor a jókról és a gonoszokról szóló példabeszédét mondja. „Hasonlít a mennyek országa” – tehát nem egyértelmű a megfeleltetés közöttük, hanem csak hasonlatosság van. Leginkább egy kétfelvonásos drámához hasonlítható a történet. Az első felvonásban két eltérő érdekű gazda különböző indíttatással cselekszik. A gazda és ellensége ugyanabba a földbe vet. A gazda egészséges magot vet, az ellenfele pedig rossz magot. A konkoly parazita, kártékony, élősködő növény, ami a gabona szárára rátekeredve szinte megfojtja azt. A szolgák megjelenésével kezdődik a második felvonás. Szakszerű, de radikális megoldást javasolnak a termény megmaradása érdekében. A gazda a termény minél nagyobb arányú megóvása érdekében elveti a javaslatot.

Zavaros a helyzet, mert a gyom együtt növekszik a haszonnövénnyel, így akár el is pusztíthatja azt. Ne felejtsük el, hogy Jézus mondja ezt a példabeszédet, aki működésének kezdetén azt üzeni a sátánnak, hogy üdvözítő tevékenysége során nem Izrael igaz népéhez akar szólni, hanem az utcanőket, a betegeket, a kitaszítottakat keresi fel. Az igazak és a rosszak Isten országában is keveredni fognak. Ám az aratáskor a jók győznek.

