Útravaló – 2023. július 3., Szent Tamás apostol

Caravaggio, a barokk korban élt festőművész egyik legismertebb képe ezt a most olvasott jelenetet ábrázolja. Jézus középen áll – hol is állhatna? A köszöntés ugyanaz, mint az előző héten volt. „Béke veletek!” A festő pedig naturalista, mármár botránkoztató módon belehelyezi Jézus oldalsebébe Tamás ujjait. Egy mai sebész szörnyülködve látná ezt a mozdulatot. Tamásban pedig ekkor megszületik a legnagyobb ajándék: a hit. Ki is kívánkozik belőle a hitvallás: „Én Uram, én Istenem!” „Mivel láttál engem, hittél” – mondja Jézus. Ez több mint látás. Tapasztalat: valóban ő az, a názáreti, akit megkínoztak és felfeszítettek! Itt csorog a vér az oldalsebéből! Boldogoknak nevezi Jézus azokat, akik nem kapják meg a közvetlen tapasztalatot, és mégis hittel lesz teli a szívük.

