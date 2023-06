Útravaló – 2023. június 1., a mi Urunk, Jézus Krisztus, az örök Főpap

Az egyik temetésen majdnem meglincselték egy kollégámat, amikor azt az evangéliumi szakaszt olvasta fel a szertartáskönyvből, amelyben Jézus a búcsúbeszédében azt mondja: jobb nektek, ha én elmegyek. A hozzátartozók azt gondolták, szeretett halottjuk nevében beszél a pap. Hogy mondhat olyat, hogy jobb nekik most, hogy kedvesük itthagyta őket? Az apostoloknak azt mondja Jézus: vágyva vágyott a húsvéti vacsorát elkölteni velük, s megígéri, soha többé nem eszik velük kenyeret, és nem iszik velük bort, amíg azok be nem teljesednek Isten országában. Mindkét állítását a „mondom nektek” formulával vezeti be, ami istensége teljhatalmát jelenti. Magyarán: a kenyeret és a bort is ő teljesíti be.

