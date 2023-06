Útravaló – 2023. június 15.

Kérdés, hogy az írástudók és a farizeusok bejuthatnak-e a mennyek országába. Jézus ugyanis azt mondja, ha igaz voltunk nem múlja fölül az övékét, akkor nem jutunk be oda. Még szerencse, hogy nekünk nem azon kell töprengenünk, ki jut be és ki nem, hanem arra törekednünk, hogy mi személy szerint bejussunk. Nem mellesleg a lesújtó vélemény, amely a farizeusokkal és az írástudókkal kapcsolatban végig jelen van az evangéliumokban, nem annyira róluk szól, hanem inkább figyelmeztetés nekünk. Annak sürgetése, hogy a hitből vallásos és személyes meggyőződés fakadjon, és ne maradjon csupán tantétel, amiből akár vizsgázni (sőt egyházi iskolák szintjén akár érettségizni) is lehet, személyes elköteleződés nélkül.

Magyar Kurír