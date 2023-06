Útravaló – 2023. június 2.

Az indulat, amellyel Jézus megátkozta a fügefát, valószínűleg éhségből fakadt. Az is, amivel kikergette az árusokat a templomból. Az egyik a testi, a másik a lelki éhségből. Nehéz, feszült napok járnak. Éjszakára nem maradhat a városban, mert amíg a nép pihen, a városőrség begyűjtené őt tanítványaival együtt (a szerzeteseket is így hurcolták el). Első alkalommal még kimennek Betániába. Lázárt és húgait valószínűleg váratlanul érte a látogatás, nem is tudták rendesen vendégül látni őket. Másnap éhesen térnek vissza a városba. Ez lett a fügefa veszte. A templomi árusokkal való összetűzés után még kevésbé maradhat a városban, és Betániába se mehet. Márk is csak annyit mond: amikor beesteledett, elhagyták a várost.

Magyar Kurír