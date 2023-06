Útravaló – 2023. június 6.

Van olyan helyzet, amikor a pénzügyi kötelezettségünket vagy az adótartozásunkat felülírja a szeretet? Egy helyütt azt mondja az Úr: képmutatás, ha valaki azért nem adja oda azt, amivel apját vagy anyját segítené, mert az úgynevezett korbán, vagyis Istennek szentelt ajándék. Abban a dilemmában, amellyel csapdát állítottak Jézusnak, csak az szerepel, hogy Istennek vagy a császárnak tartozunk-e adót fizetni. Van azonban egy harmadik oldala is az éremnek: ez pedig a szeretet. A szeretet túlmutat a kötelezőn. Nemcsak kötelességet teljesítünk akkor, amikor adót fizetünk vagy adományt adunk, hanem szeretünk is. Szeretjük a hazát, a népünket, a közösségünket. Vitam et sanguinem (Életünket és vérünket) – szoktuk mondani.

