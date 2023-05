Útravaló – 2023. május 12.

„Szeressétek egymást, mint ahogy én szerettelek titeket” – mondja Jézus a tanítványainak, és neked is. A szeretet parancsának is szoktuk nevezni ezt. Lehet szeretni parancsra? „Barátaimnak mondalak titeket, mert mindent tudtul adtam nektek, amit Atyámtól hallottam” – folytatja. Ez a szeretet már nem szolgai, hanem baráti szeretet. Így a parancs valójában inkább meghívás egy mélyebb, maradandóbb szolgálatra. Erre ő választotta ki a tanítványokat. Nem a tanítványok választották őt. Ezért életük általa fog gyümölcsöt teremni. A szentelésemkor kapott ige fokozatosan bontakozott ki papi életem során. Jézust, aki meghívott engem, mint barátomat követhetem. Ő szeret, és szeretve tanít meg szeretni. Ma is, most is…

Magyar Kurír