Útravaló – 2023. május 26.

„Szeretsz engem? (…) Legeltesd juhaimat!” Péter az egyik pillanatban lelkesedik Jézusért, a másikban megtagadja, s aztán sír, mint egy gyermek. Jézus alkalmat ad neki a jóvátételre, amikor megkérdezi, hogy szereti-e őt. Péter először lelkesen válaszol, de a harmadik alkalommal rádöbben, miért ismétli Jézus a kérdést, és elszomorodik: „Uram, te mindent tudsz, azt is tudod, hogy szeretlek!” Igen, Jézus mindent tudott Péterről, és erre a sziklára építette Egyházát. Rólad is tud mindent, hiszen ismeri a szíved minden rezdülését. Ismeri tagadásaidat, és tőled is megkérdezi, hogy szereted-e. Ezt a feltétlen szeretetet várja tőled, mielőtt megbíz egy feladattal. Aztán neked is mondja: „Kövess engem!”

