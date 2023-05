Útravaló – 2023. május 3., Szent Fülöp és Szent Jakab apostolok

„Uram, mutasd meg nekünk az Atyát, és ez elég nekünk.” Az Atya a Fiúban jött el közénk, emberek közé. Csodálatos módon ő az Atya képe. Nem a tükörképe, hanem a megjelenítője. Benne az Atya beszél és cselekszik. Ő megmutatja nekünk az Atya végtelen szeretetét és jóindulatát. Jézus mindig azt teszi, amit az Atya, hiszen egy vele. Ezért mondja Fülöpnek is, hogy aki engem lát, az látja az Atyát is. Jézusban végleges kinyilatkoztatást kaptunk. Istenről az általa teremtett világban nem lehet többet elmondani, mint amit Jézus bemutatott az életében, a halálában és a feltámadásával, hiszen a Teremtő, kiüresítve ön- magát, vállalta az általa teremtett létet. Ma is láthatod! Észreveszed, amikor előtted áll?

Magyar Kurír