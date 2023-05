Útravaló – 2023. május 30.

Mi lesz a jutalmunk?” – kérdezi Péter Jézustól. Elvégre elhagytak érte mindent és mindenkit. Otthont, biztonságot, megélhetést, a szeretteiket. Péter kíváncsiságára talán ma azt mondanánk: haszonelvű gondolkodás. Milyen hasznom származik ebből az áldozatból? Jutaloméhes világunkban is aktuális a kérdés, amit sokszor mi is felteszünk. Hiszen jólesik látni fáradozásaink jutalmát, az erkölcsi vagy anyagi elismerést. Jézus nem hagy kétségek között bennünket afelől, hogy ő többet ad, mint amit mi érte teszünk. Figyelj, most is érezheted az ő jutalmát, és azt is, hogy megelőz a szeretetben. A gyarapodást nem anyagi értelemben kell vennünk, hanem lelki és természetfeletti módon. Az utolsók elsősége.

Magyar Kurír