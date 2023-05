Útravaló – 2023. május 4.

„Nem nagyobb a szolga uránál, sem a küldött küldőjénél.” Az utolsó vacsorán jelen van a szeretet és a hálátlanság is. Jézus mint vendéglátó szeretettel lehajol, és megmossa ta- nítványainak lábát. Ő maga végzi a szolga feladatát. Példát ad, hogy ők is ezzel a szeretettel becsüljék egymást. A másik, a hálátlan pedig Júdás, aki tanítványságáról megfeledkezve pénzért elárulja Jézust a főpapoknak. Jézus nem rendül meg, hanem ebben is a prófécia beteljesedését látja. A tanítványokat akarja megóvni a botránkozástól azzal, hogy előre megmondja nekik, mi fog történni. Szenvedése nem a gondviselés hiánya lesz. Bátorítja őket azzal, hogy küldetésük nem lesz eredménytelen, őmiatta elfogadják őket az emberek.

Magyar Kurír