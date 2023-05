Útravaló – 2023. május 5.

„Ne nyugtalankodjék szívetek! Higgyetek az Istenben, és bennem is higgyetek!” Az utolsó vacsora a búcsúzás ideje. A tanítványoknak el kell válniuk Jézustól. Mi lesz velük? Mit hoz a jövő? Jézus szavai hozzánk is szólnak. Az életed tele van aggodalmakkal és szenvedésekkel. Az Úr meg akar győzni bennünket arról, hogy az Atya házában van az otthonunk. Jézus azért hal meg és támad föl, majd tér vissza az Atyához, hogy helyet készítsen nekünk. Ő tesz alkalmassá minket a bejutásra. Bizalmat kér tőlünk. Mi is hányszor mondjuk Tamással: „Uram, mi nem tudjuk, hogy hová mégy, hogyan ismerhetnénk hát az utat?” Jézus neked is válaszol: „Én vagyok az út, az igazság és az élet.” Általa és benne juthatunk el az Atyához!

