Útravaló – 2023. május 6.

„Már olyan régóta veletek vagyok, és nem ismersz engem, Fülöp? Aki engem lát, az látja az Atyát is.” Hányszor merül fel bennünk is a kérdés, hogy milyen lehet Isten, akit még senki sem látott! Jézus válaszol Fülöpnek, és válaszol nekünk is. Ő az Atyát teszi láthatóvá, mert általa az Atya cselekszik. Ahogy ő szeret és jóindulatú velünk, az egyúttal az Atya szeretete, irántunk való jóindulata. Jézusban az Atya mindent elmondott és megmutatott önmagáról. Emberi szavakkal ennél többet nem lehet elmondani, és teremtett értelmünk többet nem tud befogadni. Jézus minket is bátorít arra, hogy higgyünk benne. Hitünk gyümölcsei pedig az Atyát dicsőítik majd a Fiúban a Szentlélek által. Ismered Jézust?

Magyar Kurír