Útravaló – 2023. november 10.

Az evangélium talán egyik legtalányosabb példabeszéde a mai. A hűtlen intéző nagyon is reálisan gondolkodik: magáról is, a világról is. Ami zavarba ejt bennünket, az a gazdag úr viselkedése, aki megdicséri a hűtlen intézőt az okosságáért. Ez a gazdag úr sok más példabeszédben is zavarba ejtően viselkedik: ugyanannyit ad a munkát későn kezdőnek, visszafogadja a tékozló fiút, és mindenkit meghív a menyegzőre. Ez a gazdag úr máshogyan látja a világot, mint mi, akik sokszor gazdagnak képzeljük magunkat: válogatunk, ítélkezünk, hatalmaskodunk, manipulálunk, játszmákat játszunk. Ez a gazdag úr máshogyan gyakorolja a hatalmát, máshogyan használja a vagyonát, és még a világ fiaiban is fel tud fedezni értéket. Igyekezzünk tanulni az igazán gazdag Istentől, és kérjük az okosság erényét!

