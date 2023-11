Útravaló – 2023. november 14.

A mai evangéliumi szakasz üzenete napjaink világában szinte értelmezhetetlen. „Haszontalan” – akkor nincs is értelme az egésznek; „szolga” – a mai szabad és önmegvalósító világban? A kötelességről már nem is beszélve! Elavult üzenet? Nem is így gondolta Jézus? De milyen ember lesz az, aki nem így, nem ilyen alázattal gondolkodik magáról? Hogyan gondolkodom a munkámról, az emberekkel való kapcsolatomról? Nézzünk hálával életünkre, hivatásunkra, munkánkra, és kérjük a kegyelmet, hogy mindig észrevegyük, ha valamit tudunk még kicsit jobban, kicsit lelkesebben, tüzesebben tenni! Ha figyelmünket magunkról az Úrra fordítjuk, akkor szép lassan az állandóan munkálkodó Isten nyomába lépünk.

Magyar Kurír