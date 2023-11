Útravaló – 2023. november 17.

Mit jelenthet elveszíteni az életünket? A szerzetesi hagyományban a mindenről való lemondásban jelenik meg ez: lemondani a vagyonról, a testi kapcsolatról, a saját akaratról. Rendalapítónk, Szent Benedek, fokozatosan vonul ki a világból, fokozatosan töri meg testi vágyait és hagyja el saját akaratát, hogy végül Isten legyen minden mindenben. S egy ponton rájön, hogy már csak egyvalamihez ragaszkodik: a lemondáshoz. Mert a jóban is meg lehet ragadni, ezért kell attól is szabaddá válnunk. Amikor arról is lemond, akkor kapja meg az új életét: elvesztette, majd megnyerte. Így működik a szentség útja: leereszkedés és elengedés, hogy lendületet vegyünk felfelé, az igaz élet Ura felé!

