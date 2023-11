Útravaló – 2023. november 20.

A koldus fizikai vaksága nem párosult lelki vaksággal. Felismerte Jézusban a Megváltót, és igazán megvalósult az életében Szent Pál apostol tanítása: „a hit hallásból ered”. A Makkabeusok korának jó néhány embere pedig lelki vaksággal küzdött, és észre sem vette. Milyen jellemző kifejezések: „észszerűnek látszott ez az érvelés”, „szégyellték a választott nép szertartásait”, „alkalmazkodott is minden nemzet”. Nem is olyan nehéz ráismernünk korunk nagy veszélyeire: racionalizmus, konformizmus, a múlt tagadása, szégyellése. Van-e bennünk még éberség a hitünkkel kapcsolatos dolgokban? Meghalljuk-e a figyelmeztető üzeneteket is? Mit várunk Krisztustól? Akarunk tisztán látni?

Magyar Kurír