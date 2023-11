Útravaló – 2023. november 21.

Zakeus látni akar, Jézus pedig lát a mai evangéliumi részben. És Jézus tekintete Zakeust is látóvá teszi. „A kígyó látást ígért az embernek, s meg is tartotta az ígéretét. (...) A látás eredményeként tudni kezdte, mi a jó és mi a gonosz – ennyiben Istenhez hasonlított –, ugyanakkor (…) ennyiben a legtávolabb került Istentől. (…) Azzal, hogy Ádámnak kinyílt a szeme, vakká vált – tehát újra meg kell vakulnia, hogy megint látóvá váljon. (…) a bűn maga is egyfajta elvakulás: az ember Isten helyett a világot választja.” (Földényi F. László: „Homályba száműzve”) Zakeus ma a világ helyett Istent választja. Mi akarunk látni? Változtat rajtunk Jézus tekintete? „Nagyon figyelj, mert a világot / teszed is azzá, aminek látod.” (Fodor Ákos: Metaoptika)

