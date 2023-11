Útravaló – 2023. november 30., Szent András apostol

Szent András apostolt ünnepeljük ma. Meghívásáról kétféle hagyomány is fennmaradt: a ma olvasott az, amikor Jézus maga hívja meg Szent Péterrel együtt halászat közben. Szent János evangéliuma szerint pedig András Keresztelő Szent János tanítványi köréhez tartozott, és miután a Keresztelő rámutatott Jézusra, az Isten Bárányára, András követte a Mestert, azután pedig testvérét, Pétert is elvitte hozzá. Szent András keresése Jézusban beteljesedett, s aztán egész élete tanúságtétel lett a feltámadt Üdvözítőről. Térítőmunkája kiemelkedő jelentőségű, mert képes volt türelemmel és az adott kultúrához alkalmazkodva missziózni. Halálában is hirdette a Szent Kereszt életet adó misztériumát, az isteni szeretet legyőzhetetlen erejét.

