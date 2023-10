Útravaló – 2023. október 3.

„Nem tudjátok, hogy milyen lelkület van bennetek. Az Emberfia nem azért jött, hogy az embereket elpusztítsa, hanem hogy megmentse.” A szamaritánusok nem adnak szállást Jézusnak, mert Jeruzsálembe tart. Kézzelfogható emberi előítélettel találkozik Jézus, és az emberi válasz sem különb a tanítványok részéről. Jézus azonban átlépi ezt a gondolkodást, és megmutatja az Atya irgalmas szeretetét. Hányszor van benned is előítélet? Talán gondoltad már te is, amit az apostolok? Közösségeinkben is találkozni lehet olykor hasonló mondatokkal: „Majd a Jóisten megbünteti!” Ő szereti az embereket, és nem akarja teremtményei pusztulását, hanem hogy élet legyen bennük, az ő élete! A pusztulás nem Isten!

Magyar Kurír