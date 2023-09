Útravaló – 2023. szeptember 13.

A Máté-evangéliumban elhangzó nyolc boldogság ismerősebb, mint ez a mai lukácsi változat. Itt négy boldogság hangzik el és négy jajkiáltás. A lényegi mondanivaló ugyanaz, viszont ez a mai, lukácsi változat kevésbé ünnepélyes hangvételű, mint a Máté-féle. Lukácsnál Jézus jajkiáltással figyelmezteti azokat, akik „máris boldogok". Ez a szemlélet rejtve ott van Máténál is, de nincs így leírva. Valójában kik is a boldogok? Téves módon sokan azt hiszik, hogy azok, akiknek nincs megélhetési gondjuk. Másrészt az is téves dolog, hogy kifejezetten „örüljünk a földi kínoknak", mert majd odaát boldogok leszünk. Az arany középút csak kegyelemmel járható; örüljünk a szépnek és jónak már most, és ajánljuk fel kikerülhetetlen keresztjeinket. A krisztusi boldogsághoz kellenek a jajkiáltások is, mert ezek az irgalmas Istent hívják.

Magyar Kurír