Útravaló – 2023. szeptember 18.

Jézus nemcsak zsidókkal találkozott, hanem más népek fiai, leányai is megtapasztalhatták csodáit. A kafarnaumi százados magatartása egészen megrendítő. Nem nyomul, nem erőszakoskodik, s „pogány” létére valami megmozdul a szívében. Jézus egyfajta „távgyógyítást” végez, hiszen a százados nem tartja magát méltónak arra, hogy Jézus betérjen hozzá. A szeretetkapcsolat fölötte áll az érzékszervi kapcsolatoknak. Jézusnak ez a csodája is mutatja, hogy ha azt akarjuk, hogy Krisztus jobban hassa át testvérünk életét, és ezért imádkozunk, áldozatot hozunk, nem szabad az eredményt kikövetelni, hanem hinni kell Jézusban, s ezzel a hittel cselekedni. Akkor is, ha „nincs eredmény”. Isten minden szándékunkat ismeri, és felhasználja azok javára, akiknek legjobban kell. A mi imáinkra várnak korunk „pogányai” is, akik talán csak anynyit ismernek Istenből, hogy nyugtalan a szívük.

Magyar Kurír