Útravaló – 2023. szeptember 19.

Jézus gyógyító csodái mindig hordoznak valami egyedi különlegességet. Jézus szava és tette a sokaságnak is szól, de egyúttal neked, nekem, őneki és mindenkinek személy és aktuális élethelyzet szerint is. A naimi ifjú feltámasztása nem csak egy ember visszahívása az élők közé, hanem egy másik ember – az édesanyja, aki özvegy – reményének és valójában a fizikai biztonságának visszaadása. Akkortájt ugyanis nem volt nyugdíj, az özvegyasszonyokat a fiaik tartották el. Fia halála tehát jócskán közelebb hozta volna az ő élete végét is. Jézus így egy ember életének visszaadásával két ember életét adja vissza. S ha Jézus egy ember feltámasztásával kettőt is vissza tud hívni az életbe, akkor nincs határ. Mert a szeretetből való teremtésnek nincs korlátja. Ha Jézus neki ad, akkor neked is ad, csak vedd észre, hogyan!

Magyar Kurír