Útravaló – 2023. szeptember 22.

Pál apostol nagy reménnyel tekint Timóteusra és Tituszra. A nekik szóló intelmeket megőrizte Egyházunk a Szentírásban. Az első generációváltás tanúi vagyunk, a megalapított közösségek élére új vezetőket állítanak az apostolok. Pál apostol józan, szeretetteljes életvitelre szólítja Timóteust, mert csak így válhat belőle hiteles vezető, valójában az első püspökök egyike. Ugyanakkor a „hit harcára” is felhívja a figyelmét, amely arra utal, hogy a legjobb vezető is megkísérthető. Pláne azok által, akik rátapadnak a vezetőre, fontoskodnak, és esetleg pénzzel is megkörnyékezik. Pál Timóteushoz szóló szavai annyira aktuálisak, mintha nem kétezer éve, hanem mostanában íródtak volna. Csak úgy formálhatjuk embertársainkat, ha naponta újrakezdjük a hit harcát, és soha nem adjuk fel a mennyország reményét.

