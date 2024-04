Útravaló – 2024. április 22.

„Tehát Isten a pogányoknak is megadta a bűnbánatot, hogy ők is életet nyerjenek” (ApCsel 11,18). Aktív lelkipásztori szolgálatban élők számára ez a kérdés nem kérdés. Még a kevésbé forgalmas templomokba is betérnek olyanok, akik valódi idegenként csak a szemüket legeltetni jöttek és fényképezni. Ők is a mieink, ők is hozzánk tartoznak, ha papírforma szerint nincs is kapcsolat velük. Ők is az élet teljességére nyitottak, ha tudnak róla, ha nem. A misszió ügye: a 2007-ben megtartott budapesti városmisszió alatt közismertté vált meghatározás szerint a misszió nem az egyike az Egyház sok feladatának, hanem a legfőbb feladata. Semmivel nem pótolható, semmivel nem helyettesíthető, semmivel ki nem váltható feladata. Ez a dolga. Nem a kultúra és nem a jótékonyság szintjén, hanem a köztünk élő, feltámadott Jézus magasságában. Neked jelent-e valamit a misszió ügye?

Magyar Kurír