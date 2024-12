Útravaló – 2024. december 12.

Igazán közel hozza az evangélium Keresztelő János alakját azzal a megfogalmazással, hogy „asszonyok szülöttei között nem támadt nagyobb” nála. És tanít a jövőről is, amikor azt mondja: de odaát a legkisebb is nagyobb nála: „Aki a legkisebb a mennyek országában, az nagyobb őnála.” Nem Keresztelő Jánost és valamelyik nem ismert szentet hasonlítja össze az evangélista, hanem ezt a világot és az eljövendőt. Keresztelő János odaát kisebbként is nagyobb lesz itteni önmagánál, és bármi nagyra tartjuk a személyét, elképzelni sem tudjuk a jövendőbeli élet nagyságát. Az itteni nagyokat asszony szüli, az ottani nagyságot Isten adja.

Fotó: Merényi Zita

