Útravaló – 2024. december 19.

Zakariással együtt mi is beléphetünk a szentélybe, ahová neki is csak évente egyszer volt szabad belépnie. Odabent tisztán látjuk az angyalt az oltár jobb oldalán, és tisztán halljuk, amint Zakariás vitába bocsátkozik vele. Mint hajdan, amikor Jákob birkózott az angyallal, és el nem engedte, amíg az meg nem áldotta. Az angyal akkor jelet hagyott Jákob csípőjén úgy, hogy az attól kezdve sántított. És most jelet hagy Zakariáson is, aki megnémul, és néma marad mindaddig, amíg nem teljesül a vitatott ígéret. Holnap is jön majd Gábriel angyal Máriához. És milyen tapintatos jelet hagy neki! Nem lesz sánta, sem néma – Erzsébet, az idős rokon lesz neki a jel! Az angyalok láthatatlanok, de látható jelet hagynak.

Fotó: Merényi Zita

